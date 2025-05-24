Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 4: Der Party-Spot
43 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6
Die Unternehmer Kat und Kevin haben ein Grundstück mit einem großen Haus gekauft. Dieses soll in ein Restaurant mit einer darüber liegenden Ferienwohnung umgewandelt werden. Scott und Debra haben viel zu tun, da sich das Gebäude in einem katastrophalen Zustand befindet. Wände, Decken und Böden müssen erneuert werden. Zudem bauen die beiden eine Außensauna mit einem tollen Ausblick auf den See.
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Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen