Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Der Party-Spot

sixxStaffel 4Folge 4vom 24.05.2025
Der Party-Spot

Der Party-SpotJetzt kostenlos streamen

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 4: Der Party-Spot

43 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6

Die Unternehmer Kat und Kevin haben ein Grundstück mit einem großen Haus gekauft. Dieses soll in ein Restaurant mit einer darüber liegenden Ferienwohnung umgewandelt werden. Scott und Debra haben viel zu tun, da sich das Gebäude in einem katastrophalen Zustand befindet. Wände, Decken und Böden müssen erneuert werden. Zudem bauen die beiden eine Außensauna mit einem tollen Ausblick auf den See.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
sixx
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen