sixxStaffel 4Folge 7vom 27.04.2024
43 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 6

Natalie und Kevin haben vor einigen Jahren ein großes Haus am See gekauft. Da die beiden mit ihren Jobs und den zwei Kindern beschäftigt sind, haben sie keine Zeit, um die renovierungsbedürftige Ferienunterkunft wieder instand zu setzen. Scott eilt zur Hilfe und beginnt mit den Umbauarbeiten. Dabei stößt er auf viele unvorhergesehene Probleme, die für die Handwerker zu einer echten Herausforderung werden.

