Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 8: Die türkise Hütte
42 Min.Folge vom 30.07.2024Ab 6
Paul und Kelly kaufen eine Ferienhütte am Ufer eines Sees, die sie an Urlauber vermieten wollen. Doch zunächst muss die ganze Unterkunft renoviert werden. Bei der ersten Besichtigung fallen Scott die ersten Probleme auf: Das Haus ist nicht isoliert, die Räume sind sehr dunkel und die äußere Holzfassade sieht alt und nicht ansprechend aus. Scott und sein Team beginnen mit dem Umbau, während sich Debra um das Design kümmert. Mit türkiser Farbe will sie Küstenflair schaffen.
