Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 9: Ein Haus der Erinnerungen
43 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 6
Die Geschwister Jeff, Katie und Steph erben ein Häuschen am See. Sie wollen es zukünftig in den Ferien vermieten, doch zunächst muss das Anwesen renoviert werden. Scott und Debra eilen zu Hilfe und staunen, in was für einem katastrophalen Zustand sich das Haus befindet. Lose Dielen, Schimmel und undichte Rohre erwarten den Handwerker und sein Team. Das ganze Gebäude muss saniert und umgebaut werden, weshalb sich Scott direkt an die Arbeit macht.
