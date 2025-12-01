Veneno
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
61 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Faela kommt aus dem Mutterschutz zurück zur Late-Night-Show „Mississipi“ und sucht ein spannendes Thema für einen Beitrag und trifft dabei auf die Prostituierte Cristina, La Veneno. Jahre später trifft die Journalismus-Studentin Valeria auf die ältere Veneno.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Veneno
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Biografie
Altersfreigabe:
12