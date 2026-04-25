Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Die Mücke
91 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Die Polizeiarbeit nimmt im Containerhafen von Blyth Fahrt auf, als der Sicherheitsmitarbeiter Gary Mallon tot aufgefunden wird. Während Vera und ihr Team noch in alle Richtungen ermitteln, bringt eine beunruhigende Nachricht neue Dringlichkeit in den Fall: Garys Ex-Frau meldet ihren 13-jährigen Sohn als vermisst. Für die Beamten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
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