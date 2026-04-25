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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Die Mücke

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 3vom 25.04.2026
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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 3: Die Mücke

91 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Die Polizeiarbeit nimmt im Containerhafen von Blyth Fahrt auf, als der Sicherheitsmitarbeiter Gary Mallon tot aufgefunden wird. Während Vera und ihr Team noch in alle Richtungen ermitteln, bringt eine beunruhigende Nachricht neue Dringlichkeit in den Fall: Garys Ex-Frau meldet ihren 13-jährigen Sohn als vermisst. Für die Beamten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

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