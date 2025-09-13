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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Brückenschlag

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 13.09.2025
Brückenschlag

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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 3: Brückenschlag

89 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Vera Stanhope wird mit einem neuen Fall betraut: Diesmal geht es um die Aufklärung eines gewaltsamen Mordes an einem Junkie, der gleich mehrere Verdächtige offenbart. Der erste Anhaltspunkt führt Vera zu einem Müllcontainer einer Autobahnraststätte, wo die Leiche des Opfers gefunden wurde ...

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