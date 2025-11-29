Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Alte Wunden
Folge vom 29.11.2025
Vera und ihr Team müssen einen Fall aufrollen, der bereits 30 Jahre zurückliegt und alte Wunden aufreißt: Es geht um eine junge Frau, die 1984 ohne jegliche Anhaltspunkte verschwand. Erst jetzt wurde allem Anschein nach ihr Skelett in einem abgeschiedenen Waldstück gefunden. Ob es Vera gelingt, endlich Licht ins Dunkeln zu bringen? Auf welche verborgenen Geheimnisse sie wohl stoßen wird?
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
