Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Rasend vor Wut

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 03.05.2025
Joyn Plus
Rasend vor Wut

Rasend vor WutJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Rasend vor Wut

89 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Vera Stanhope steht vor einem neuen Fall: Es geht um die Leiche einer 56-jährigen Frau, die wohl mitten in einer einsamen Moorgegend abgelegt wurde. Ausgerechnet ein kleines Mädchen, das kurioserweise abends noch unterwegs war, hat sie gefunden. Was ist mit der Frau bloß passiert?

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen