Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Rasend vor Wut
89 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Vera Stanhope steht vor einem neuen Fall: Es geht um die Leiche einer 56-jährigen Frau, die wohl mitten in einer einsamen Moorgegend abgelegt wurde. Ausgerechnet ein kleines Mädchen, das kurioserweise abends noch unterwegs war, hat sie gefunden. Was ist mit der Frau bloß passiert?
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
