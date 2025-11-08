Die rätselhaften drei MumienJetzt kostenlos streamen
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 2: Die rätselhaften drei Mumien
Folge vom 08.11.2025
Bei Ausgrabungen an einem Tempel der Azteken in Mexiko wird ein unheimlicher Turm aus menschlichen Schädeln frei gelegt. In Polen dagegen sorgt der Fund einer Leiche mit Vorhängeschloss am Zeh für Spekulationen. Unter den Straßen von Alexandria entdecken Bauarbeiter einen riesigen schwarzen Sarkophag. Könnte es das verschollene Grab von Alexander dem Großen sein?
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
