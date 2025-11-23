Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 23.11.2025
Jamaikas erster Serienmörder

Jamaikas erster SerienmörderJetzt kostenlos streamen

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Folge 8: Jamaikas erster Serienmörder

45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Auf der Suche nach Beweisen für eine Reihe von Morden, die vor mehr als 200 Jahren begangen wurden, forschen Rob Nelson und Stefan Burns mit modernster Technik auf dem einstigen Grundstück des ersten Serienmörders Jamaikas. Können sie herausfinden, ob es sich nur um einen Mythos handelt oder um wahre Begebenheiten? Außerdem wollen Rob und Stefan in Kalifornien einen riesigen Goldschatz finden, der angeblich während des Gold-Rauschs in einer Höhle versteckt worden sein soll ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground
Kabel Eins Doku

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Alle 1 Staffeln und Folgen