SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 6 vom 29.12.2025
Folge 6: Auf Mörderjagd
41 Min. Ab 16

Der Mord an einer lebensfrohen 21-Jährigen erschüttert die friedliche Gemeinde von Knoxville, Tennessee, und stellt ihre Grundwerte infrage. Wer hatte sich unerlaubt Zugriff zur Wohnung der Frau verschaffen und sie mit mehreren Messerstichen getötet? Und warum blieb die Hilfe der Nachbarn aus, als sie um ihr Leben rang? Erst Jahre später bringt ein Hinweis aus der Bevölkerung den Fall ins Rollen - und enthüllt eine schockierende Wahrheit.

