Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 6: Auf Mörderjagd
41 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 16
Der Mord an einer lebensfrohen 21-Jährigen erschüttert die friedliche Gemeinde von Knoxville, Tennessee, und stellt ihre Grundwerte infrage. Wer hatte sich unerlaubt Zugriff zur Wohnung der Frau verschaffen und sie mit mehreren Messerstichen getötet? Und warum blieb die Hilfe der Nachbarn aus, als sie um ihr Leben rang? Erst Jahre später bringt ein Hinweis aus der Bevölkerung den Fall ins Rollen - und enthüllt eine schockierende Wahrheit.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC