Homophober SerienkillerJetzt kostenlos streamen
Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 7: Homophober Serienkiller
41 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 16
Anfang der 90er Jahre ist die Polizei von New York auf der Jagd nach einem sadistischen Killer, der es auf Homosexuelle abgesehen hat. Sein Modus operandi ist ebenso schockierend wie brutal: Nachdem er seine Opfer aus Bars gelockt hat, tötete er sie, zerstückelte deren Leichen und entsorgte die Körperteile in Müllsäcken entlang der Highways in New Jersey. Viele Jahre tappten die Ermittler im Dunkeln, bis schließlich eine neue forensische Technik den Täter entlarvte ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verbrechen nebenan - City Confidential
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC