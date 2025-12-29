Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verbrechen nebenan - City Confidential

Homophober Serienkiller

SAT.1 GOLD
Staffel 7
Folge 7
vom 29.12.2025
41 Min.
Folge vom 29.12.2025
Ab 16

Anfang der 90er Jahre ist die Polizei von New York auf der Jagd nach einem sadistischen Killer, der es auf Homosexuelle abgesehen hat. Sein Modus operandi ist ebenso schockierend wie brutal: Nachdem er seine Opfer aus Bars gelockt hat, tötete er sie, zerstückelte deren Leichen und entsorgte die Körperteile in Müllsäcken entlang der Highways in New Jersey. Viele Jahre tappten die Ermittler im Dunkeln, bis schließlich eine neue forensische Technik den Täter entlarvte ...

SAT.1 GOLD
