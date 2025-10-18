Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Plastisch, aber nicht fantastisch

sixxStaffel 7Folge 5vom 18.10.2025
Plastisch, aber nicht fantastisch

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 5: Plastisch, aber nicht fantastisch

40 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Ein junger Mann lässt sich monatlich die Lippen aufspritzen. Die Kosten übernehmen seine Sugar-Daddys. Nun möchte er sich von Dr. Dubrow und Dr. Nassif ein Lippenimplantat einsetzen lassen. Was halten die Ärzte von dieser Idee? Yesenia war immer unzufrieden mit ihrer Nase. Doch die Schönheits-OPs waren erfolglos und sorgen inzwischen für Atemwegsprobleme. Die beiden Spezialisten stehen nun vor einer Herausforderung.

