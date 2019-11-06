Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Verrückt nach Clara

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der fast perfekte Mann

Der fast perfekte MannJetzt ohne Werbung streamen

Verrückt nach Clara

Folge 1: Der fast perfekte Mann

48 Min.Folge vom 06.11.2019

Clara und ihr Mitbewohner Paul arbeiten beim gleichen Gesellschaftsmagazin. Den Kollegen geben sie vor, ein Paar zu sein: Clara, damit nicht jeder ahnt, dass sie Single ist. Paul, weil niemand wissen soll, dass er homosexuell ist. Nach einem missglückten Rendezvous schüttet sie Paul ihr Herz aus, und aus Umarmungen werden Zärtlichkeiten, die in einer gemeinsamen Nacht enden. Als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, verlieben sich auch noch beide in den neuen Nachbarn Simon ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Clara

Verrückt nach Clara

Alle 1 Staffeln und Folgen