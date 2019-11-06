Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Der fast perfekte MannJetzt ohne Werbung streamen
Verrückt nach Clara
Folge 1: Der fast perfekte Mann
48 Min.Folge vom 06.11.2019
Clara und ihr Mitbewohner Paul arbeiten beim gleichen Gesellschaftsmagazin. Den Kollegen geben sie vor, ein Paar zu sein: Clara, damit nicht jeder ahnt, dass sie Single ist. Paul, weil niemand wissen soll, dass er homosexuell ist. Nach einem missglückten Rendezvous schüttet sie Paul ihr Herz aus, und aus Umarmungen werden Zärtlichkeiten, die in einer gemeinsamen Nacht enden. Als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, verlieben sich auch noch beide in den neuen Nachbarn Simon ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Clara
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
0