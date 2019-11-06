Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Schlaflos in BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Verrückt nach Clara
Folge 2: Schlaflos in Berlin
48 Min.Folge vom 06.11.2019
Clara und Paul haben nach der Enttäuschung mit Patrick miteinander geschlafen und sind seither sehr befangen im Umgang miteinander. Als unerwartet ihr Vater Max auftaucht, wirft Clara das Wiedersehen völlig aus der Bahn. Der Romanautor, der seine Familie vor mehr als 15 Jahren verließ, hat bislang allenfalls sporadisch eine Postkarte geschickt - Clara weist ihn brüsk ab. Paul sucht indes Ablenkung mit Nick, der sich alle Mühe gibt, einen geeigneten Sex-Partner für ihn zu finden ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Clara
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
0