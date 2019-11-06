Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Clara

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Zwei Männer sind einer zu wenig

Verrückt nach Clara

Folge 4: Zwei Männer sind einer zu wenig

48 Min.Folge vom 06.11.2019

Nach Claras Geständnis versucht Paul, besonders liebevoll zu ihr zu sein; in Wahrheit schlägt er sich mit einer Entscheidung für oder gegen das Baby herum, kann sie aber einfach nicht fällen. Als Clara von ihrem Arzt Arthur erfährt, dass sie nur noch eine Woche Zeit hat, um sich zu entscheiden, wird sie panisch. Paul freundet sich inzwischen mit Simon an. Als er zufällig von Claras Schwangerschaft erfährt, spricht er mit Paul ganz offen darüber ... Rechte: ProSieben

Verrückt nach Clara

Verrückt nach Clara

