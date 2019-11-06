Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Liebe Hoch 3Jetzt ohne Werbung streamen
Verrückt nach Clara
Folge 5: Liebe Hoch 3
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachdem Clara das Baby verloren hat, geht es ihr nicht besonders gut. Paul, der zwischen Trauer und Trotz schwankt, zieht sich zunehmend zurück. Als Clara von Bernd in den Urlaub geschickt wird, schlägt Paul zwar vor, gemeinsam Ferien zu machen und sich wieder näher zu kommen, doch sie können sich nicht auf ein Reiseziel einigen. Marie plant indessen Urlaub mit David, um sich dort mit ihrer Kinderlosigkeit auseinander zu setzen, und lädt Clara ein ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Clara
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
0