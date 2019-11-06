Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Clara

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Liebe Hoch 3

Verrückt nach Clara

Folge 5: Liebe Hoch 3

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Nachdem Clara das Baby verloren hat, geht es ihr nicht besonders gut. Paul, der zwischen Trauer und Trotz schwankt, zieht sich zunehmend zurück. Als Clara von Bernd in den Urlaub geschickt wird, schlägt Paul zwar vor, gemeinsam Ferien zu machen und sich wieder näher zu kommen, doch sie können sich nicht auf ein Reiseziel einigen. Marie plant indessen Urlaub mit David, um sich dort mit ihrer Kinderlosigkeit auseinander zu setzen, und lädt Clara ein ... Rechte: ProSieben

