Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Nur Prinzen, keine FröscheJetzt ohne Werbung streamen
Verrückt nach Clara
Folge 8: Nur Prinzen, keine Frösche
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Simon drängt Clara, mit ihm aufs Land zu ziehen, obwohl sie keine Chance sieht, das mit ihrem Job vereinbaren zu können - von den Skrupeln, Paul endgültig zu verlassen, ganz abgesehen. Deshalb hat sie innerlich bereits die Entscheidung gefällt, als sie Marie das Haus zeigt und die ihr begeistert zuredet. Mit Marie kommt es jedoch zum Streit, als Martin wieder auftaucht und seine Tochter bei ihr abholt. Einmal mehr wirft die Freundin ihr vor, gnadenlos egoistisch zu sein ... Rechte: ProSieben
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Verrückt nach Clara
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Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSieben