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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verdächtigt, geliebt, ermordet

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 07.05.2026
Verdächtigt, geliebt, ermordet

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 1: Verdächtigt, geliebt, ermordet

77 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

In einer beschaulichen Kleinstadt häufen sich bedrohliche Vorfälle: anonyme Briefe, mysteriöse Anrufe und Schüsse in der Nacht. Als ein Schwede spurlos verschwindet und kurz darauf eine ältere Frau ermordet aufgefunden wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Während die Presse aus aller Welt anreist, kämpft die Polizei gegen die Zeit, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, bevor weitere Leben in Gefahr geraten.

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