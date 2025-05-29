Very Good For Hollywood
Folge 2: Zwei Pornostars zum Frühstück
48 Min.Ab 12
Kuppel Queen Simona trifft sich mit Matchmakern für ihre neue LGBTQ Abteilung, während Sex Athlet Mick Blue beim Frühstück beweist, dass auch Pornodarsteller ganz normale Menschen sind.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4