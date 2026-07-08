Staffel 2Folge 12vom 08.07.2026
Eine Nacht im CupcakeJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 12: Eine Nacht im Cupcake
23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Die Kids müssen schnell einen Festumzugswagen bauen! Sie fahren den fertigen Festumzugswagen über Nacht zur Parade, doch dann gibt es eine Panne... Schaffen es die Kids noch ins Fernsehen?
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany