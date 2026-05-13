Staffel 4Folge 20vom 13.05.2026
Jade & BeckJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 20: Jade & Beck
23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Tori versucht mit aller Macht, Beck ein Date zu ermöglichen. Doch dem wird dadurch klar, wie sehr er eigentlich Jade mag.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon & © Season 2, Season 4: Nickelodeon Germany