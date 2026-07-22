Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victorious

NickelodeonStaffel 4Folge 25vom 22.07.2026
Tori und die Hymne

Tori und die HymneJetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 25: Tori und die Hymne

23 Min.Folge vom 22.07.2026

Tori singt bei einem Sportevent die Nationalhymne und wird währenddessen von einem Hund über den Boden geschleift. In einer Talkshow versucht sie, den Fauxpas wieder gut zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Victorious
Nickelodeon

Victorious

Alle 2 Staffeln und Folgen