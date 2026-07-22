Staffel 4Folge 25vom 22.07.2026
Tori und die HymneJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 25: Tori und die Hymne
23 Min.Folge vom 22.07.2026
Tori singt bei einem Sportevent die Nationalhymne und wird währenddessen von einem Hund über den Boden geschleift. In einer Talkshow versucht sie, den Fauxpas wieder gut zu machen.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany