Villa der Versuchung
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
"Villa der Versuchung" - Darum geht es in der Show
Wie viel ist mir ein Bett wert? Was würde ich für einen Schokoriegel geben? Im Reality-Format "Villa der Versuchung" drehen sich die Gedanken von 14 Promis rund um die Uhr um solch banale Fragen. Für die Show leben die Stars zwei Wochen lang zusammen in einer Villa in Thailand - und zwar nicht in Saus und Braus, sondern auf kaltem Luxus-Entzug. Sie verfolgen das gemeinsame Ziel, die Gewinnsumme von maximal 250.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Der Clou an der Sache: Das Preisgeld verringert sich stetig. Denn für jede Annehmlichkeit, die sich die Promis leisten, zahlen sie - sei es für die Nutzung des Pools, ein Bett oder einen Softdrink. Es gilt das Motto: Haushalten statt Raushauen - doch nicht jeder Reality-Star sieht das genauso! Die Promis müssen als Gruppe agieren und eigene Bedürfnisse hinter das Ziel der Gemeinschaft stellen - oder die Gewinnsumme schrumpft weiter.
Durch die Show führt Moderatorin Verona Pooth. Sie will die 14 Reality-Stars zu Luxus-Momenten verleiten und ihnen so mehr von ihrer finalen Gewinnsumme abluchsen.
Folgenübersicht und Sendetermine: So siehst du "Villa der Versuchung" im TV und kostenlos online im Stream
Am 7. Juli 2025 sind die Stars der ersten Staffel von "Villa der Versuchung" in ihr Domizil in Thailand eingezogen. Immer montags um 20:15 läuft eine neue Folge in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Mit Joyn PLUS+ kannst du die neueste Folge sogar schon immer eine Woche vor dem Ausstrahlungstermin im TV anschauen.
Das sind alle Sendertermine von "Villa der Versuchung":
Folge 1: Montag, 7. Juli 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (7. Juli 2025 auf Joyn-Stream)
Folge 2: Montag, 14. Juli 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (7. Juli 2025 auf Joyn-Stream)
Folge 3: Montag, 21. Juli 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (14. Juli 2025 auf Joyn)
Folge 4: Montag, 28. Juli 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (21. Juli 2025 auf Joyn)
Folge 5: Montag, 4. August 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (28. Juli 2025 auf Joyn)
Folge 6: Montag, 11. August 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (4. August 2025 auf Joyn)
Folge 7: Montag, 18. August 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (11. August 2025 auf Joyn)
Folge 8: Montag, 25. August 2025, 20:15 Uhr in Sat.1 (18. August 2025 auf Joyn)
Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem: Auf Joyn kannst du dir alle Folgen und Clips von "Villa der Versuchung" auch nach der Ausstrahlung kostenlos überall und jederzeit anschauen.
Von Jimi Blue Ochsenknecht bis zu Bettie Ballhaus und Steven Graf Bernadotte: Diese Reality-Stars sind Teilnehmer:innen bei "Villa der Versuchung" 2025
Das Line-up im Jahr 2025 ist schillernd. Mit dabei sind neben waschechten Reality-Profis auch neue und bekannte TV-Gesichter. Die Persönlichkeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Diese Mischung garantiert eine spannende Sozialstudie. Wer bleibt standhaft, wer wird schwach? Wer stellt sich in den Dienst der Gemeinschaft und wer denkt nur an sich selbst?
Diese Promis lassen sich 2025 von Verona Pooth verführen:
- Jimi Blue Ochsenknecht
- Gigi Birofio
- Raúl Richter
- Kate Merlan
- Manni Ludolf
- Georgina Fleur
- Sara Kulka
- Jasmin Herren
- Patricia Blanco
- Brenda Brinkmann
- Steven Graf Bernadotte von Wisborg
- Bettie Ballhaus
- Ronald Schill
- Kevin Schäfer
Wer rausfliegt, geht leer aus: Das sind die Regeln bei "Villa der Versuchung"
Nicht nur die Entbehrungen machen es den Reality-Stars schwer. Am Ende jeder Folge wartet auch noch die Abrechnungszeremonie. Dabei stimmen alle ab, wer die Show verlassen muss - doch auch das hat seinen Preis. Jeder Promi hat ein Kopfgeld, was sich aus dem Verlauf der Sendung ergibt. Wählen die Teilnehmer:innen jemanden raus, wird dieser Kopfgeld-Betrag zusätzlich vom Restpreisgeld abgezogen - es sei denn, die Person wurde durch ein Spiel als "unverkäuflich" geschützt. Taktik ist also auch hier entscheidend!
"Villa der Versuchung" sprengt das Regelwerk gängiger Reality-Shows. Sei dabei, wenn sich ruhmverwöhnte Stars psychologischem Stress und Gruppendruck stellen müssen. Sieh zu, wie die Gewinnsumme sekündlich kleiner wird und die Teilnehmer:innen Grenzen überschreiten!