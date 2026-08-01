Alles oder nix: Die ersten Masken fallenJetzt ohne Werbung streamen
Villa der Versuchung
Folge 2: Alles oder nix: Die ersten Masken fallen
113 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Nach der ersten Abrechnungszeremonie ist der Jackpot auf 185.050 Euro geschrumpft. Statt Zusammenhalt herrscht Streit: Während einige Stars weiterhin Geld ausgeben und jeder Versuchung nachgeben, profitieren andere geschickt von deren Luxus. Die nächste Versuchung sorgt für zusätzlichen Zündstoff: Gegen Geld aus der Gewinnsumme können einzelne Stars von der Kostbar ausgeschlossen werden. Wer wird gesperrt? Wer bleibt verschont?
Alle Staffeln im Überblick
Villa der Versuchung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Productions Germany GmbH
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