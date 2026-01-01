Vinnie Jones in the Country
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Vinnie Jones in the Country
Der ehemalige britische Fußballspieler und Schauspieler Vinnie Jones wagt sich an ein Mammutprojekt in der ländlichen Idylle von West Sussex: Auf über 800 Hektar landwirtschaftlicher Fläche nimmt er gemeinsam mit seinem Team eine Reihe ehrgeiziger Bauvorhaben in Angriff. Zwischen hitzigen Diskussionen, trockenem britischem Humor und handfesten Konflikten wächst die Gruppe im Laufe eines turbulenten Sommers zusammen. Dabei zeigt sich Vinnie von einer überraschend persönlichen Seite: Entschlossen, direkt und mit einem Gespür für Zusammenhalt, wenn es darauf ankommt.
Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.