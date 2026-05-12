Vinnie Jones in the Country
Folge vom 12.05.2026: Neues Klo, neues Glück
44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Vinnies neues Toilettenprojekt hinkt deutlich hinter dem Zeitplan her, während auf dem Hof noch zahlreiche andere Aufgaben warten. Gleichzeitig muss Wobbly einen schweren familiären Verlust verkraften, und Emma versucht alles, um eine gerettete Schleiereule unterzubringen. Zwischen Baustellenstress und persönlichen Belastungen stellt sich die Frage, ob Vinnie sein Team stützen und das Projekt trotzdem voranbringen kann.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.