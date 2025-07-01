VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
Folge 2: Hongkong mit Florian Fitz
25 Min.
Die Straßenschluchten Hong Kong Islands, das Hippodrom von Happy Valley, der Hafen von Aberdeen - Florian Fitz's Streifzüge bringen viele Facetten der Metropole ans Licht.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:HK, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© blue planet tv