VIP Trip - Prominente auf Reisen
Folge 2: Malaysia mit Jasmin Tabatabai
25 Min.Ab 6
Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai nimmt Sie mit nach Malaysia. Von Kuala Lumpur, vorbei an den berühmten Petronas Towers bis hin zum Regierungsviertel, das extra außerhalb des Innenstadtverkehrs neu errichtet wurde.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv