Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 30.06.2023: Große Bäume, große Träume
45 Min.Folge vom 30.06.2023
Agata und David leben mit ihren beiden Kindern in Benfleet, Essex. Sie waren zunächst von ihrem schönen Familienhaus wegen des gigantisch großen Gartens angetan. Deshalb dachten sie, das Haus wäre der ideale Ort für ihren autistischen Sohn Franik, um sich draußen aufzuhalten. Bald stellten sie jedoch fest, dass die Größe und die ungünstige L-Form ein Problem darstellen, weil es schwierig war, ihn im Auge zu behalten. Die Designprofis Manoj Malde und Helen Elks Smith wagen sich an das Mega-Projekt. Auf der Wunschliste stehen: ein sicherer Ort für die Kinder, ein Ess- und Sitzbereich, der auch Gästen Platz bietet, und eine eigene Ecke nur für Agata und David, wo sie abschalten können.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.