Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam

Golden Bracelet

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 05.12.2025
Folge 10: Golden Bracelet

47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Drei Männer wollen einen Raub begehen. Doch das Vorhaben gelingt nicht, da das Personal die Diebe kurzerhand rausschmeißt. Als der Ladenbesitzer anschließend vor die Tür geht und die Täter zur Rede stellt, wird er niedergestochen. Können die Ermittler die Kriminellen ausfindig machen?

Kabel Eins Doku
