Folge vom 16.11.2019
Warum können dem Besitzer einer Tiefkühl-Forelle bis zu sechs Monate Gefängnis drohen? Wie kann es passieren, dass jemand lebenslang Rente für eine Verstorbene zahlt? Und warum benötigt ein Hausboot-Besitzer eine Baugenehmigung, wenn er anlegen will? Klar ist: In Deutschlands Paragraphen-Dschungel ist (fast) alles möglich. In der SAT.1-Comedy-Panelshow "Vorschrift ist Vorschrift" geht Moderator Frank Rosin den absurdesten Behördenfällen auf den Grund. Rechte: Sat.1
