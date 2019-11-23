Vorschrift ist Vorschrift
Folge 2
43 Min. Ab 12
Behördenirrsinn made in Germany! In "Vorschrift ist Vorschrift" taucht Frank Rosin ein in den deutschen Paragraphendschungel und präsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Einfach irre: Ein prominentes Panel aus Comedians geht dabei den kuriosen - und wahren! - Fällen auf den Grund und führt deutsches Beamtentum ad absurdum.
Vorschrift ist Vorschrift
Genre: Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe: 12
12