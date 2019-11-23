Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorschrift ist Vorschrift

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.11.2019
Folge 2

Folge 2

Vorschrift ist Vorschrift

Folge 2

43 Min.Folge vom 23.11.2019Ab 12

Behördenirrsinn made in Germany! In "Vorschrift ist Vorschrift" taucht Frank Rosin ein in den deutschen Paragraphendschungel und präsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Einfach irre: Ein prominentes Panel aus Comedians geht dabei den kuriosen - und wahren! - Fällen auf den Grund und führt deutsches Beamtentum ad absurdum.

Vorschrift ist Vorschrift
SAT.1
Vorschrift ist Vorschrift

Vorschrift ist Vorschrift

