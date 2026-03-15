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Vulkanische Odyssee

Indonesien: Insel des Feuers

Blue AntStaffel 2Folge 1vom 15.03.2026
Indonesien: Insel des Feuers

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Vulkanische Odyssee

Folge 1: Indonesien: Insel des Feuers

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Weltweit existieren viele aktive Vulkane, die regelmäßig ausbrechen. Jeder Vulkanausbruch formt neue Gesteinsformationen, wie zum Beispiel der Kilauea-Vulkan auf Hawaii, der seit Tausenden von Jahren die Landschaft um sich herum verändert.

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