Was wirklich geschah: Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge vom 21.08.2026: Was wirklich geschah: Folge 9
45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Die Boeing 737 MAX gilt als modernes Wunderwerk – wird aber immer wieder zur tödlichen Falle. Experten zeigen, wie ein Konstruktionsfehler, Software-Probleme und fehlende Aufsicht den Ethiopian-Airlines-Flug ET302 ins Verderben reißen. Außerdem: Warum eine brüchige Schweißnaht die Ölplattform „Alexander L. Kielland“ in der Nordsee kentern ließ und wie Notre-Dame, das Herz von Paris, in Flammen aufging. Modernste 3D-Grafiken rekonstruieren die dramatischen Ereignisse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt