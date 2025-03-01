Der Colorado - Ein Fluss sucht seine MündungJetzt kostenlos streamen
Wasser ist Zukunft
Folge 1: Der Colorado - Ein Fluss sucht seine Mündung
53 Min.Ab 6
Der Colorado entspringt in den Rocky Mountains und fließt durch den berühmten Grand Canyon. Doch in Mexiko, wo der Strom über Jahrtausende ins Meer mündete, kommt kaum noch ein Tropfen Wasser an.
