ARD PlusStaffel 1Folge 8vom 01.12.2024
Folge 8: Der Fischer vom Königssee

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Michael Kroh wird tot aus dem Königssee gefischt. Beissl kennt das tragische Schicksal der Familie: Der Vater des Berufsfischers verunglückte vor ein paar Jahren tödlich in den Bergen. Zwischen den Geschwistern gab es oft Streit. Ein Motiv?

Alle Staffeln im Überblick

ARD Plus
Alle 4 Staffeln und Folgen