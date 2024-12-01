Watzmann ermittelt
Folge 1: Jambo
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Mit dem Internet ist das so eine Sache… antwortet Kommissar Beissl ausweichend auf die Frage von Michaela, ob sie mit ihrem Blog Schuld am Tod ihres Vaters, des ermordeten Zahnarztes und Großwildjägers Björn Heckerl, sei. Tatsächlich hat ein unbedachter Post von ihr einen ungeheuren Shitstorm gegen ihren Vater entfacht, an dem sich auch Beissls jüngste Tochter Eva auffällig beteiligt hat.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lucky Bird Pictures, BR, ARD