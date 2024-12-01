Watzmann ermittelt
Folge 5: Abschlag
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Auf dem Berchtesgadener Golfplatz wird der Golftrainer Toni Brendel tot auf dem Golfplatz gefunden. Alles deutet darauf hin, dass es sich um Mord handelt. Toni Brendel, der mit ambitionierten Bauplänen die Zukunft des Golfclubs beeinflussen wollte, hatte nicht nur Freunde.
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Watzmann ermittelt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lucky Bird Pictures, BR, ARD