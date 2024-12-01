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Watzmann ermittelt

Abschlag

ARD PlusStaffel 2Folge 5vom 01.12.2024
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Abschlag

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Watzmann ermittelt

Folge 5: Abschlag

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Auf dem Berchtesgadener Golfplatz wird der Golftrainer Toni Brendel tot auf dem Golfplatz gefunden. Alles deutet darauf hin, dass es sich um Mord handelt. Toni Brendel, der mit ambitionierten Bauplänen die Zukunft des Golfclubs beeinflussen wollte, hatte nicht nur Freunde.

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Watzmann ermittelt
ARD Plus
Watzmann ermittelt

Watzmann ermittelt

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