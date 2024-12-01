Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Watzmann ermittelt

Kristalle glänzen ewig

ARD PlusStaffel 2Folge 8vom 01.12.2024
Joyn Plus
Kristalle glänzen ewig

Kristalle glänzen ewigJetzt ohne Werbung streamen

Watzmann ermittelt

Folge 8: Kristalle glänzen ewig

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Jerry Paulsen ist auf dem Weg zu einer Fortbildung, da versagen die Bremsen an seinem Dienstwagen und er landet im Graben. Glücklicherweise kommt er mit ein paar leichten Schrammen davon. Beissl entdeckt im Wagen Jerrys Sporttasche voller Drogen und muss der Sache nachgehen.

Alle Staffeln im Überblick

Watzmann ermittelt
ARD Plus
Watzmann ermittelt

Watzmann ermittelt

Alle 2 Staffeln und Folgen