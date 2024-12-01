Watzmann ermittelt
Folge 3: Zwei Väter
49 Min.Folge vom 01.12.2024
Der Gast eines Hostels wird erstochen aufgefunden. Die Ermittlungen fokussieren sich schnell auf den Betreiber des Hostels. Dessen Tochter war mit dem Opfer liiert – und ist seit der Tat spurlos verschwunden. Die Suche nach dem Täter und nach der Tochter wird zu einem Zweikampf zwischen Beissl und dem Hostel-Betreiber.
