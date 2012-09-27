Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 7Folge 9vom 27.09.2012
43 Min.Folge vom 27.09.2012Ab 6

Nachdem Arthur Maja endgültig freigegeben und ihr geraten hat, zu ihren Gefühlen zu stehen, gesteht Maja Greta die ganze Wahrheit über ihre Liebe zu Robert. Da bricht Greta vor ihren Augen zusammen. Nachdem Jule erkannt hat, dass Kilian sie von Anfang an nur für sein Ziel, Greta umzubringen, benutzt hat, trennt sie sich endgültig von ihm. Kilian muss einsehen, dass er den Kampf gegen die Freunde seines Bruders verloren hat, und zieht sich einstweilig zurück. Jedoch nur, um vier Jahre später umso drastischer zuzuschlagen.

