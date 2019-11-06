Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Saskia (Sabine Menne) macht eine Schlossbesichtigung. Bei so einem romantischen Ort ist sie sicher, endlich auf ihren Traumprinzen zu treffen ... Marion (Mackie Heilmann) ist technisch auf dem neusten Stand. Ihr neustes Gadget ist ein Handy, mit dem man Fernsehen schauen kann ... Im Beautysalon macht Judith Meditationsübungen. Dabei ist sie gar nicht auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12