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Weibsbilder

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
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Folge 12

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Weibsbilder

Folge 12: Folge 12

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

An den schönsten Tag seines Lebens, will man sich natürlich lange erinnern. Kein Wunder, dass die Braut (Judith Döker) ganz besondere Souvenirs von ihrer kirchlichen Trauung mitnimmt. Gemeinsam nehmen Sabine, Mackie und Judith Kontakt mit einem Verstorbenen aus dem Jenseits auf. Schnell stellen sie jedoch fest, dass die Männer früher auch nicht viel besser waren als heute ... Rechte: Sat.1

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