Weibsbilder

Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13

Folge 13: Folge 13

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau (Sabine Menne) leidet unter panischer Flugangst. Alle Versuche einer Stewardess (Judith Döker), ihr diese Angst zu nehmen, machen die Sache nur noch schlimmer ... Eine Musikproduzentin (Mackie Heilmann) möchte endlich mit den Aufnahmen für eine neue CD beginnen. Alles ist Bestens vorbereitet. Nur leider fehlt die wichtigste Person, ohne die gar nichts geht ... Rechte: Sat.1

