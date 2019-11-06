Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13Jetzt ohne Werbung streamen
Weibsbilder
Folge 13: Folge 13
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau (Sabine Menne) leidet unter panischer Flugangst. Alle Versuche einer Stewardess (Judith Döker), ihr diese Angst zu nehmen, machen die Sache nur noch schlimmer ... Eine Musikproduzentin (Mackie Heilmann) möchte endlich mit den Aufnahmen für eine neue CD beginnen. Alles ist Bestens vorbereitet. Nur leider fehlt die wichtigste Person, ohne die gar nichts geht ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Weibsbilder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12