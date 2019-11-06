Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weibsbilder

Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Lena und Nadine (Judith u. Sabine) sind für den neuen Telefonanbieter "Marlies" auf Kundenfang. Seltsam, dass ihnen die Leute immer die Tür vor der Nase zuschlagen. Schließlich sind sie ja nicht die Zeugen Jehovas... Drei Geschäftsfrauen (Sabine, Judith u. Mackie) überlegen sich neue Sparmaßnahmen. Besonders die Ausgaben für die ständigen Geschäftsessen waren in letzter Zeit viel zu hoch... Rechte: Sat.1

