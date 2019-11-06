Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Weibsbilder

Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 15

Folge 15Jetzt ohne Werbung streamen

Weibsbilder

Folge 15: Folge 15

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Mittelpunkt der Sketch-Comedy-Show stehen drei frische, unverbrauchte Talente: Die Comedians Mackie Heilmann, Judith Döker und Sabine Menne, drei sympathische und vor allem witzige Frauen - ihre Makel, Macken und Marotten liegen offen. Sie sind keine verkniffenen Emanzen, aber auch keine rolligen Betthasen. Sie haben Lebenserfahrung, was sie aber leider nicht immer vor neuen Fehlern schützt... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Weibsbilder

Weibsbilder

Alle 3 Staffeln und Folgen