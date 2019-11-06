Staffel 2Folge 16vom 06.11.2019
Weibsbilder
Folge 16: Folge 16
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Drei Geschäftsfrauen (Sabine, Judith u. Mackie) überlegen sich neue Maßnahmen für ihr Geschäft. Eine Frau macht schöne Erfahrungen mit Schulkindern und Golfspielen will gelernt sein. Lena und Nadine (Judith u. Sabine) sind für den neuen Telefonanbieter "Marlies" auf Kundenfang ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1